Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit einem Verletzten

B281 Arnsgereuth - Hoheneiche (ots)

Am gestrigen Tage gegen 12:00 Uhr kam es auf der B281 zwischen Arnsgereuth und Hoheneiche zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Fahrer kam mit seinem Fahrzeug aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort befindlichen Baum. Dabei verletzte sich der Fahrer schwer und wurde in der Folge durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw des 30-Jährigen entstand Sachschaden und dieser musste abgeschleppt werden. Zeugen, welche Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell