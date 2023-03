LPI-SLF: Nachtrag zur Meldung vom 06.03.2023: Röttersdorf - Oßla: Verkehrsunfall mit vier Schwerverletzten

Unterwellenborn (ots) - Am gestrigen Morgen gegen 08:00 Uhr wurde der Polizei bekannt, dass in zwei Speiseautomaten im Bereich von Unterwellenborn eingebrochen und das darin befindliche Geld gestohlen wurde. Der oder die unbekannten Täter begangen den Diebstahl in der Zeit von Freitag zu Samstag und konnten mehr als 400 Euro erbeuten. Der entstandene Sachschaden an den zwei Automaten wird auf 5000 Euro geschätzt. ...

