LPI-SLF: Einbrüche in mehrere Gärten

Neuhaus am Rennweg (ots) - Am gestrigen Tage gegen 22:45 Uhr wurde in Neuhaus am Rennweg ein Pkw mit einem Kurzzeitkennzeichen durch die Polizei kontrolliert. Ein mit dem 23-jährigen Fahrer durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme im hiesigen Krankenhaus durchgeführt. Bei der Durchsuchung des 23-Jährigen wurde zudem Cannabis aufgefunden und in der Folge beschlagnahmt. Der Fahrer muss sich nun sowohl in einem ...

mehr