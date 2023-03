Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahren unter Alkohol

Föritztal (ots)

Am 04.03.2023 gegen 00:05 Uhr kontrollierten Polizeikräfte einen Pkw in Föritztal im Bereich der Bahnhofstraße. Der 58-jährige Fahrer war mit einem freiwilligen Atemalkoholtest einverstanden. Dieser ergab einen Wert von mehr als 1,0 Promille. Daraufhin wurde der 58-Jährige zur Dienststelle gebracht und eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass der angezeigte Wert über 1,2 Promille war. Somit bestand ein Verdacht einer Straftat und es wurde eine zusätzliche Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Der Beschuldigte hat sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell