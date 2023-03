Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Fahrten unter Alkohol

Bad Lobenstein / Pößneck (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag wurden mehrere Fahrer, welche unter dem Einfluss von Alkohol ihr Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum bewegten, festgestellt.

Am 04.03.2023 gegen 00:50 Uhr wurde in Bad Lobenstein im Bereich der Straße Alter Postweg ein Pkw durch Polizeikräfte kontrolliert. Bei dem 36-jährigen Fahrer wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,7 Promille. Somit wurde in der Folge auf der Polizeidienststelle ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Der 36-Jährige muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren als Betroffener verantworten.

Am gleichen Tag gegen 02:45 Uhr wurde ebenfalls in Bad Lobenstein, dieses Mal in der Straße der Jugend, ein Pkw kontrolliert. Der 41-jährige Fahrer hatte einen Atemalkoholwert von mehr als 1,4 Promille, sodass eine Blutprobenentnahme in der Folge durchgeführt wurde. Der Beschuldigte muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Ebenfalls am 04.03.2023 wurde gegen 04:30 Uhr in Pößneck im Bereich der Oberen Gartenstraße ein Pkw durch Polizeibeamte kontrolliert. Der 29-jährige hatte einen Atemalkoholwert von mehr als 1,45 Promille. Deshalb wurde eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt und ein Strafverfahren gegen den 29-Jährigen eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell