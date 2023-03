Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Verletzten

Tegau (ots)

Am 04.03.2023 kam es gegen 17:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L3002 auf Höhe Tegau. Ein 85-jähriger Fahrer eines Pkw wollte von Tegau kommend auf die L3002 in Richtung Schleiz fahren. Beim Auffahren auf die Landstraße kam es zu einem Unfall mit einer bereits auf der Landstraße befindlichen 65-jährigen Autofahrerin. Der 85-Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug des 85-Jährigen wurde abgeschleppt. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell