Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Einbrecher in Schnellrestaurant erbeuten Bargeld

Korbach (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Montag in ein Schnellrestaurant in Frankenberg eingebrochen.

Die Täter gelangten gewaltsam in das Gebäude in der Ruhrstraße. Dort begaben sie sich zielgerichtet an einen Tresor, den sie gewaltsam öffneten. Aus diesem entwendeten sie Bargeld in noch nicht genau bekannter Höhe. Die Täter hinterließen erheblichen Sachschaden, den die Polizeibeamten auf etwa 6.000 Euro schätzten.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell