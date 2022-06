POL-KB: Korbach Unbekannte sprühen russische Flaggen in Skateranlage auf, Polizei ermittelt

Korbach (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter in einen Fleischzerlegebetrieb in Diemelstadt-Gashol ein. Die Täter gelangten durch gewaltsames Öffnen einer Tür in das Gebäude. Dort begaben sie sich offensichtlich zielgerichtet in ein Büro, wo sie Bargeld entwendeten. Die Höhe des Stehlgutes steht noch nicht genau fest. Der Sachschaden wurde auf etwa 200 Euro geschätzt. Die Polizei ...

