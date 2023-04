POL-KN: (Geisingen/Landkreis Tuttlingen) - Flugmanöver eines motorisierten Gleitschirmfliegers löst Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst aus (27.04.2023)

Donaueschingen-Aufen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots) - Am Donnerstagmittag, kurz vor 12.30 Uhr, ist in einem zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Brigachtalstraße Ecke Buchbergweg gehörenden Bad ein Wäschtrockner in Brand geraten und hat einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die unter der Leitung von Martin Kiefer mit vier Fahrzeugen und mehreren ...

mehr