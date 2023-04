Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen-Aufen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Wäschetrockner in Brand geraten

Donaueschingen-Aufen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmittag, kurz vor 12.30 Uhr, ist in einem zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Brigachtalstraße Ecke Buchbergweg gehörenden Bad ein Wäschtrockner in Brand geraten und hat einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die unter der Leitung von Martin Kiefer mit vier Fahrzeugen und mehreren Einsatzkräften eintreffende Feuerwehr Donaueschingen brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Vermutlich hatte ein technischer Defekt an dem Wäschetrockner den Brand verursacht. Der entstandene Rauch führte dazu, dass die betreffende Wohnung vorübergehend nicht bewohnt werden kann. Personen kamen nicht zu Schaden. Der beim Brand entstanden Sachschaden dürfte nach erster Einschätzung bei rund 50000 Euro liegen. Während den Löschmaßnahmen blieb die Ortsdurchfahrt Aufen (Brigachtalstraße) infolge der abgestellten Einsatzfahrzeuge im Bereich des Mehrfamilienhauses vorübergehend gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell