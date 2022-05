Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beleidigung zieht Anzeige nach sich

Ellrich (ots)

Wegen Beleidigung ermittelt die Polizei in Nordhausen seit Sonntagabend gegen einen 19-Jährigen. Während einer Verkehrskontrolle in Ellrich passierte der junge Mann in einem Audi die Kontrollstelle und betitelte die dort tätigen Polizisten als Homos. Im Anschluss flüchtete er, konnte aber wenig später gestellt werden.

