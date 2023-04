LPI-J: Garageneinbruch entpuppt sich als tierische Überraschung

Weimar (ots) - Am Samstagnachmittag befuhr ein 22-jähriger Fahrzeugführer die Ortslage Klettbach in Richtung Kranichfeld. Im Gegenverkehr befand sich ein 52-jähriger Fahrzeugführer. An der Kreuzung zur Straße der Einheit wollte der 22-Jährige nach links in Richtung Schellroda abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden 52-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 4500 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Pkw VW des 22-Jährigen ...

