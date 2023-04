LPI-J: Vorfahrt missachtet

Weimar (ots) - Am Freitagabend befuhr ein 20-jähriger Audi-Fahrer die Karl-Liebknecht-Straße in Weimar und bog linksseitig in die Bertuchstraße ein. Auf Höhe einer Verkehrsinsel brach das Fahrzeugheck aus und er kollidierte mit mehreren Pollern, welche durch den Aufprall aus dem Boden gerissen wurden. Am Fahrzeug sowie an den Pollern entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

mehr