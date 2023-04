Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Wallhausen) 16-jährige Bikerin bei Unfall auf der Uferstraße verletzt

KN-Wallhausen (ots)

Am Donnerstagmittag hat sich auf der Uferstraße ein Unfall ereignet, bei dem eine junge Motorradfahrerin Verletzungen erlitten hat. Eine 16-Jährige fuhr mit einer KTM Duke hinter einem Lastwagen eines 60 Jahre alten Mannes auf der Uferstraße in Richtung See. Auf Höhe der Hausnummer 35 hielt der vor ihr fahrende Laster an, um nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Dazu setzte der 60-Jährige zurück und übersah die hinter ihm stehende Motorradfahrerin. Diese versuchte noch ihr Zweirad rückwärts zu schieben, was jedoch aufgrund der Steigung nicht gelang. In der Folge stieß der Lastwagen gegen das Motorrad, woraufhin die junge Frau stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte zur weiteren Versorgung in eine Klinik. An der KTM entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

