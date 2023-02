Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pkw mit Lack besprüht und beschädigt

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Engbrinkkamp; Tatzeit: zwischen Samstag, 22.00 Uhr und Sonntag, 12.45 Uhr;

Wenn ein Pkw mit Lack besprüht wird, ist dies normalerweise keine Polizeimeldung wert - weil dies zumeist im Auftrag des Fahrzeughalters geschieht. Nicht so am vergangenen Wochenende auf dem Engbrinkkamp in Gronau. Dort hatten Unbekannte einen grauen BMW an mehreren Stellen mit schwarzem Lack besprüht und so erheblichen Schaden angerichtet. Der Pkw stand auf einer privaten Hofeinfahrt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260. (fr)

