POL-BOR: Verschiebung der Pressekonferenz "Kriminalitätsgeschehen 2022"

Gronau (ots) - Tatort: Gronau - Epe, Nienborger Damm; Tatzeitraum: 9.2.2023, 21 Uhr bis 10.2.2023,13 Uhr; Bisher unbekannte Täter entwendeten diverse elektro - und benzinbetriebene Werkzeuge aus einem Materialraum einer Reithalle am Nienborger Damm. Sie hatten in dem Zeitraum von Donnerstagabend, 21:00 Uhr bis Freitagmittag, 13:00 Uhr gewaltsam mehrere Türen geöffnet, um an ihre Beute zu gelangen. Hinweise bitte an die ...

