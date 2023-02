Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Unfall auf der Bundesstraße 67

Rhede (ots)

Unfallort: Bundesstraße 67, etwa 500 m östlich Abfahrt Rhede; Unfallzeit: 10.2.2023, 19:10 Uhr; Am Freitagabend verletzte sich eine 27-jährige Autofahrerin aus Dülmen auf der Bundesstraße 67 nach bisherigen Erkenntnissen leicht. Sie hatte gegen 19:10 Uhr den einspurigen Bereich der B 67 in Richtung Bocholt befahren und kollidierte gegen einen Lkw. Der unbeleuchtete Transporter hatte eine Panne und war am rechten Fahrbahnrand, etwa 500 m vor der Abfahrt Rhede, liegen geblieben. Rettungskräfte brachten die 27-Jährige mit einem Rettungswagen in das Bocholt Krankenhaus. Nach Angaben des 32-jährigen Lkw-Fahrers war die Batterie ausgefallen. Er habe den Transporter angehalten und wollte ein Warndreieck aufstellen. Abschleppfirmen kümmerten sich um den Abtransport der beiden erheblich beschädigten, nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Der Gesamtschaden wird auf 24.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfall Aufnahme war die B 67 in beiden Richtungen gesperrt. (mh)

