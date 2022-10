POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw-Fahrer gibt bei Kontrolle auf der B 75 falsche Personalien an

Delmenhorst (ots) - Am Freitag, 07.10.2022, gegen 19.10 Uhr, befuhr eine 51-jährige PKW-Fahrerin die Bremer Straße stadteinwärts. Beim Linksabbiegen in die Langenwischstraße kommt es zu einem Zusammenstoß mit einer 19-jährigen Motorradfahrerin aus Delmenhorst. Die schwer verletzte Bikerin wurde per Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Die Fahrerin des abbiegenden Kleinwagens wird leicht verletzt. An den ...

