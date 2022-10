POL-DEL: Diebstahl von Dieselkraftstoff auf der Autobahn 1 in der Gemeinde Cappeln +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Am Samstag, 08.10.2022, gegen 00.00 Uhr, befuhr ein 36-jähriger PKW-Fahrer aus Delmenhorst die Adelheider Straße stadteinwärts. In Höhe der Hausnummer 83 übersah er einen am Fahrbahnrand geparkten PKW, wobei es zur Kollision kam. Beide Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, so dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Die unfallaufnehmenden Beamten stellten beim Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein ...

mehr