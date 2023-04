Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) "Putzfrau" betrügt Seniorin um rund 1.000 Euro - Polizei rät zur Vorsicht! (27.04.2023)

Konstanz (ots)

Eine unbekannte Frau hat eine Seniorin um rund 1.000 Euro betrogen, indem sie ihr in betrügerischer Absicht "Putzarbeiten" anbot. Bereits Anfang Februar sprach die unbekannte Täterin die 76-Jährige in der Fußgängerzone in Konstanz an, ob sie eine Putzfrau suche. Daraufhin kamen die beiden Frauen überein, dass die Unbekannte in Zukunft regelmäßig bei der 76-Jährigen Reinigungsarbeiten durchführen solle. In den nächsten Wochen kam die Betrügerin mehrere Male zum Putzen, erbat sich dabei aber immer wieder einen Vorschuss. In gutem Glauben gab die Seniorin ihr daraufhin mehrfach Geld im Voraus. Danach brach der Kontakt ab. Die von der Betrügerin angegebenen Daten sind nicht existent. Die Polizei rät zur Vorsicht, lassen Sie sich immer einen Ausweis zeigen und gewähren sie kein Bargeld vorab!

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell