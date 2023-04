Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall auf der Stockacher Straße- 6.000 Euro Sachschaden

Tuttlingen (ots)

Ein Blechschaden in Höhe von insgesamt 6.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, auf der Stockacher Straße ereignet hat. Eine 36-jährige Fahrerin eines VW Polo bog von einem Kundenparkplatz eines Discounters auf die Stockacher Straße ein. Hierbei prallte die Frau mit einem Mitsubishi Colt einer 62-Jährigen zusammen, die auf der vorfahrtsberechtigten Stockacher Straße in stadtauswärtige Richtung fuhr. Die Polizei schätzt die Höhe der entstandenen Sachschäden am Mitsubishi sowie am VW auf je 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell