POL-COE: Coesfeld, Boschstraße/Einbruch in Geschäft

Durch das Entfernen eines Fensters in einem Rolltor gelangten Unbekannte in der Nacht zum Freitag(24.03.) in die Halle eines Zuliefererbetriebs. Vermutlich versuchten die Unbekannten zuvor noch das Tor zur Halle aufzuhebeln. An der Tür konnten mehrere Hebelspuren festgestellt werden. Im Inneren räumten die Unbekannten mehrere Regale mit Kupferkleinteilen leer. Abschließende Angaben zum Diebesgut konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht gemacht werden. Aufgrund von Reifenspuren geht die Polizei davon aus, dass die unbekannten Täter ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportierten. Die Tatzeit liegt zwischen 16 Uhr am Donnerstag und Freitag 4.45 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

