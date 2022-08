POL-BN: Hundehalterin meldete sich bei der Polizei

Bonn (ots) - Die Bonner Polizei bittet um Hinweise. Vermutlich in der Nacht zu Dienstag, 02.08.2022, haben bislang Unbekannte ein Fenster eines Einfamilienhauses an dem Ahornweg auf dem Bonner Heiderhof aufgebrochen. Anschließend stiegen sie in das Haus ein und durchsuchten die Zimmer nach Bargeld und Wertgegenständen. Unerkannt verließen sie den Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die ...

