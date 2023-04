POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizei-präsidiums Konstanz am 28.04.2023 - Autofahrer berauscht unterwegs- Polizei findet Drogen in der Wohnung (Rottweil)

Rottweil (ots) - Zwei Autos sind bei einem Unfall im Kreisverkehr auf der Marxstraße und der Hausener Straße am Donnerstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, kollidiert. Ein 27 Jahre alter Fahrer eines Lastwagen Skoda Octavia war auf der Hausener Straße unterwegs. Bei der Einfahrt in den Kreisel stieß der Mann mit einem Mazda 6 eines 44-Jährigen zusammen, der in diesem ...

