Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Mann in BMW erregt öffentlichen Ärger

Zeugen gesucht (21.04.2023)

Blumberg (ots)

Bereits am Freitag, dem 21. April, gegen 14 Uhr, hat ein Mann in einem geparkten BMW für eine Anzeige gegen sich gesorgt. Ein 41-Jähriger stand mit seinem weißen BMW im Bereich der Einmündung der Landesstraße 214 zur Bundesstraße 314 zwischen Epfenhofen und Fützen auf einem Nebenweg. Dabei spielte er an seinem Geschlechtsteil, was ein Zeuge beobachtete. Dem waren das Auto und sein Insasse davor bereits zweimal aufgefallen. Die Polizei sucht Zeugen, denen der 41-Jährige in seinem weißen BMW in diesem Bereich ebenfalls aufgefallen ist und erbittet Hinweise hierzu unter der Telefonnummer 07702 41066.

