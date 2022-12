POL-HH: 221202-2. Zwei Tankstellenüberfälle im Hamburger Süden - Zeugen gesucht

Hamburg (ots) - Zeit: 30.11.2022, 15:39 Uhr; Ort: Hamburg-St. Georg, Besenbinderhof Zivile Einsatzkräfte haben am Mittwochnachmittag in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs einen mutmaßlichen Serieneinbrecher verhaftet. Der polizeibekannte 48-jährige Deutsche war insbesondere im Zusammenhang mit einem Einbruch in einen Frisörsalon Ende Oktober in Farmsen-Berne in den Fokus der Polizei geraten. Aufgrund am Tatort ...

