Polizei Hamburg

POL-HH: 221201-2. Verhaftung eines mutmaßlichen Serieneinbrechers

Hamburg (ots)

Zeit: 30.11.2022, 15:39 Uhr; Ort: Hamburg-St. Georg, Besenbinderhof

Zivile Einsatzkräfte haben am Mittwochnachmittag in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs einen mutmaßlichen Serieneinbrecher verhaftet.

Der polizeibekannte 48-jährige Deutsche war insbesondere im Zusammenhang mit einem Einbruch in einen Frisörsalon Ende Oktober in Farmsen-Berne in den Fokus der Polizei geraten. Aufgrund am Tatort gesicherter Spuren galt er für diese Tat auch als dringend verdächtig, woraufhin die Staatsanwaltschaft Hamburg bereits einen Haftbefehl erwirkt hatte.

Gestern Nachmittag konnten Zivilfahnder des Polizeikommissariats 38 den Tatverdächtigen im Umfeld des Hauptbahnhofs lokalisieren und verhaften.

Aufgrund der gegen den Verdächtigen geführten Ermittlungen besteht neben dem Einbruch in den Frisörsalon bereits in mehreren weiteren Fällen von Einbrüchen in Gewerbeobjekte ein Tatverdacht gegen ihn.

Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen nach der Verhaftung durchsuchten die Beamtinnen und Beamten auch die derzeitige Schlafstätte des Tatverdächtigen in einer Wohnunterkunft und stellten dabei mehrere mutmaßliche Tatwerkzeuge sicher.

Zur Verkündung des Haftbefehls wurde der 48-Jährige der Untersuchungshaftanstalt überstellt. Das Wandsbeker Einbruchdezernat (LKA 152) führt die Ermittlungen fort. Aufgrund vorliegender Anhaltspunkte wird dabei auch geprüft, ob der Tatverdächtige für insgesamt etwa 50 Taten im Stadtgebiet verantwortlich sein könnte.

