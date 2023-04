Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Sachbeschädigung an Auto - Polizei bittet um Hinweise (27./28.04.2023)

Tuttlingen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 22.30 Uhr und 07.30 Uhr, eine Sachbeschädigung an einem in der Bodenseestraße abgestellten Fiat 500 begangen. Die Unbekannten versuchten mit einem spitzen Gegenstand die Windschutzscheibe einzuschlagen und beschädigten die linke Seitenscheibe. Der Sachschaden dürfte in Höhe von mehreren hundert Euro liegen. Personen, die Hinweise auf den Verursacher der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, unter Tel. 07461 941-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell