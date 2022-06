Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: 80-Jährige übergibt unter Schock ihre Ersparnisse an Betrügerin

Duisburg (ots)

Ein Leben lang gespart, einen Anruf bekommen - und dann ist alles weg! Erneut haben Trickbetrüger eine Seniorin um ihr Vermögen gebracht. Total aufgebracht und mit weinerlicher Stimme hat am Donnerstagnachmittag (24. Juni, 16 Uhr) eine unbekannte Frau bei einer 80-Jährigen in Neudorf angerufen. Sie gab sich als Tochter der Seniorin aus und behauptete, dass diese einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Dann gab sie den Hörer weiter - an eine vermeintliche Polizeibeamtin. Diese erklärte ihrem Opfer, dass ihre Tochter jetzt in Haft sei. Gegen eine Kaution in Höhe von 56.000 Euro würde die Polizei sie aber freilassen. Und so sammelte die 80-Jährige ihre Ersparnisse zusammen und fuhr zur Bank, um dort Geld abzuheben.

Gegen Abend kam dann die "Polizistin" in einem Kleinwagen zu der Wohnanschrift der Frau in der Nähe eines kaufmännischen Berufskollegs und holte das Geld ab. Sie wird wie folgt beschrieben: 25 bis 30 Jahre, 1,60 bis 1,65 Meter groß, kräftige Statur, beiges Oberteil kombiniert mit offener Jacke, beiger Rock. Das Kriminalkommissariat 32 sucht Zeugen, die Hinweise zu der Unbekannten geben können (Rufnummer: 0203 2800).

Die Polizei Duisburg warnt: Sorgen Sie dafür, dass Ihren Angehörigen so etwas nicht passiert! Sprechen Sie mit Omas, Opas, Eltern, Nachbarn, Freunden und Bekannten über falsche Polizeibeamte, falsche Wasserwerker und den Enkeltrick - immer wieder! Mehr über die verschiedenen Maschen der Trickbetrüger und Tipps zur Sicherheit für Senioren finden Sie hier: https://duisburg.polizei.nrw/sicherheit-fuer-senioren

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell