Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand eines alten Bauernhauses - fünf verletzte Personen

Ratzeburg (ots)

03. Januar 2022 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 02.01.2022 - Rondeshagen

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Am Sonntagmorgen (02.01.2022) ist es in Rondeshagen zu einem Brand in einem alten Bauernhaus gekommen. Fünf Personen, die sich bei Ausbruch des Feuers in dem Objekt aufhielten, erlitten Rauchgasintoxikationen. Eine Person davon trug zudem noch Brandverletzungen davon.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach gegen 09.15 Uhr aus noch ungeklärter Ursache im Erdgeschoss des Hauses in der Straße Zum Ruum ein Feuer aus. Die zwei Erwachsenen (35-jährige Frau und ein 47-jähriger Mann) und die drei Kinder (2, 4 und 6 Jahre alt) die sich zu diesem Zeitpunkt in dem Gebäude aufhielten, flüchteten ins Freie, erlitten allerdings leichte Rauchgasvergiftungen und kamen in ein Krankenhaus. Der 47-jährige Mann zog sich beim Versuch das Feuer selbst zu löschen zudem noch Brandverletzungen zu.

Die Feuerwehren Rondeshagen, Berkenthin und Ratzeburg übernahmen die Löscharbeiten.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache hat die Kriminalpolizei Ratzeburg übernommen. Nähere Erkenntnisse zur Brandursache liegen aktuell noch nicht vor.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

