LPI-SHL: Unfall unter Alkohol mit zwei Schwerverletzten

Floh-Seligenthal (ots) - Am frühen Sonntagmorgen befuhr ein 21jähriger Schmalkalder mit seinem Fahrrad die Kronsteinstraße in Floh-Seligenthal. Aus bisher noch unbekannter Ursache stürzte er und verletzte sich dabei. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Direkt nach der Blutentnahme wurden die ...

mehr