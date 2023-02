Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/A1: Unbekannte entwenden zwei Paletten von Ladefläche einer Sattelzugmaschine - Polizei sucht Zeugen

Bramsche (ots)

Am Dienstagmorgen verschafften sich Unbekannte in der Zeit von 06:45 Uhr bis 07:05 Uhr Zugang zu einer Ladefläche eines Sattelaufliegers, welcher am Rastplatz "Ahrensfeld Ost" (BAB 1, Höhe Bramsche) parkte. Die Täter beschädigten zunächst die Plane des Aufliegers und gelangten anschließend auf die Ladefläche. Von dieser entwendeten die Diebe zwei Paletten mit diversen elektronischen Geräten. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2515.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell