POL-OS: Osnabrück: Handy am Steuer kostete 30-jährigen Mercedes-Fahrer über 4000 Euro

Bad Essen (ots) - Am Samstag in der Zeit von 18:45 Uhr bis 19:45 Uhr kam es zu zwei Einbrüchen in der Straße "Gerdensiek". Bei dem ersten Einbruch versuchten die Täter in ein Einfamilienhaus zu gelangen. Hierbei scheiterten sie und ließen vom Objekt ab. Bei dem zweiten Einbruch gelangen die Täter auf bisher unbekannte Weise in ein Einfamilienhaus. Sie durchsuchten das gesamte Objekt und stahlen Schmuck. Mit ihrer ...

