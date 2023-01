Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen: Unfall im Begegnungsverkehr - Zwei Personen schwer verletzt

Neuenkirchen (ots)

Am Dienstagmorgen befuhr ein 23-jähriger Mercedesfahrer gegen 08:00 Uhr die "Bramscher Straße" in Richtung Neuenkirchen. Aus bislang unbekannter Ursache kam der junge Mann aus Alfhausen (unweit zur Einmündung "Zur Vinter Höhe") mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab. Als der 23-Jährige daraufhin nach links lenkte, geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem (entgegenkommenden) Ford. Der 23-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 50-jährige Fahrer des Fords erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Der Mann aus Voltlage wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Osnabrücker Klinik gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

