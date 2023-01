POL-OS: Osnabrück: Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrer und Kind - Radfahrer flüchtete

Osnabrück (ots) - Taschendiebstähle in der Osnabrücker Innenstadt sind ein anhaltendes Phänomen. Schwerpunkte sind die Fußgängerzone und die unterschiedlichen Bussteige rund um den Neumarkt. Am häufigsten werden Portmonees aus Handtaschen oder Rucksäcken gestohlen, aber auch vor Taschen in Rollatoren machen die Langfinger keinen Halt. Meist geschehen die Taten an belebten Orten, sei es in Ladengeschäften oder an ...

