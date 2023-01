Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgänger von Auto erfasst - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Wagenburgstraße hat sich ein 50 Jahre alter Mann am Dienstagmorgen (17.01.2023) leichte Verletzungen zugezogen. Eine 40 Jahre alte Frau fuhr gegen 07.30 Uhr mit ihrem Mercedes Vito die Wagenburgstraße in Richtung Gerokstraße entlang. Der 50-Jährige überquerte auf Höhe der Hausnummer 26 den dortigen Fußgängerüberweg und wurde hierbei von dem Pkw der 40-jährigen Fahrerin erfasst. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um den leicht verletzten Mann und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

