Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Zeugen nach handgreiflicher Auseinandersetzung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, sucht Zeugen einer handgreiflichen Auseinandersetzung, die sich in der Nacht zum Dienstag gegen 03:15 Uhr in der Hindenburgstraße in Herrenberg zugetragen hat. Zeugen konnten aus einem PKW heraus bei der Vorbeifahrt beobachten, wie sechs bis acht Männer auf zwei weitere Männer, die bereits am Boden lagen, einschlugen und -traten. Als die Zeugen das Fahrzeug stoppten, flüchteten alle an der Auseinandersetzung beteiligten Personen. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die beiden Männer, die am Boden lagen, nicht unerheblich verletzt worden sein müssen und sich mutmaßlich in medizinische Behandlung begaben. Eine der Personen soll eine weiße Jacke getragen haben, während die andere blonde Locken hatte und schwarz gekleidet war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der o.g. Telefonnummer zu melden.

