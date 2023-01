Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: illegales Autorennen in der Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Drei hochmotorisierte Fahrzeuge sollen sich am Montagabend in der Osnabrücker Innenstadt ein illegales Autorennen geliefert haben. Laut Aussagen anderer Verkehrsteilnehmer befuhren die Sportwarten vom Typ "Audi RS3" (Orange), "BMW M4" (schwarz) und "Mercedes GLE 350d" (weiß) gegen 22.15 Uhr den Wallring in der Innenstadt. Auf ihrem Weg über die Straßen "Goethering", "Erich-Maria-Remarque-Ring", "Hasetorwall", "Natruper-Tor-Wall", "Heger-Tor-Wall", "Schlosswall", "Johannistorwall" und "Petersburger Wall" bis hin zur "Hannoverschen Straße" sollen die Fahrzeuge den nachfolgenden Verkehr wiederholt bis zum Stillstand ausgebremst und dadurch gefährdet haben. Dabei wurden schätzungsweise Geschwindigkeiten bis zu 90 km/h von den Sportwagen erreicht. Die Polizei kontrollierte die Tatverdächtigen wenig später auf Parkplätzen an der Hannoverschen Straße. Ihre Beteiligung an einem Straßenrennen streiten die 20 und 25 Jahre alten BMW- und Audi-Fahrer sowie die 37-jährige Fahrerin des Mercedes ab. Nun suchen die Beamten nach Zeugen oder Geschädigten, die Angaben zu dem Fahrverhalten der Tatverdächtigen geben können oder von ihnen gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-2515 zu melden.

