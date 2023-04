Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkr. Rottweil)Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf der Autobahn(29.042023)

Deißlingen (ots)

Am Freitagnachmittag kam es gegen 15.30 Uhr auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Villingen in Höhe von Deißlingen zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam ein grauer Mini-Van nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte danach die dortige Außenschutzplanke. Danach setzte der unbekannte Fahrzeuglenker seine Fahrt fort. An den Planken entstand ein Gesamtschaden von ca. 600.- EUR. Wer das Unfallmanöver beobachten konnte oder Hinweise zu einem beschädigten Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich beim Autobahnpolizeirevier in Zimmern o.R. unter Telefon 0741/348790 zu melden.

