Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen/Schwarzwald-Baar-Kreis)Diebstahl von hochwertigen Radsätzen - Zeugenaufruf(29.04.2023)

Donaueschingen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in Donaueschingen bei einem Autohaus in der Rudolf-Diesel-Straße einen enormen Diebstahlsschaden angerichtet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden an insgesamt 4 Fahrzeugen der Marke BMW alle Räder samt Felgen entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagabend 18 Uhr und Samstagmorgen, 07.30 Uhr. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 20000.- EUR. Zur Klärung der Tat hofft die Polizei auf Zeugenwahrnehmungen. Wer verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen hat bzw. Angaben zur Tat machen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0771/837830 beim Polizeirevier Donaueschingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell