Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen, Lkrs. TUT) Beschädigte Gasleitung durch Baggerarbeiten (29.04.2023)

Tuttlingen (ots)

Über die ILS Tuttlingen wurde am Samstagnachmittag, gg. 16.15 Uhr, ein Gasaustritt auf einem Grundstück in der Doktor-Karl-Storz-Straße gemeldet. Vor Ort konnte starker Gasgeruch wahrgenommen werden, weshalb die Straße weiträumig abgesperrt wurde. Es entstanden hierbei keine bedeutenden Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen ergaben, dass bei Baggerarbeiten unmittelbar an einem Gebäude ein ca. 4 cm großes Loch in eine Gasleitung gestoßen wurde. Zur Beseitigung des Gasausritts wurde mittels eines Baggers auf dem Nachbargrundstück durch ein Fachunternehmen ein weiteres Loch gegraben, um den Gasfluss zu stoppen. Durch die Feuerwehr wurde im Anschluss das Gebäude gelüftet und nach Messung durch das Unternehmen Badenova schließlich wieder freigegeben. Es entstand, abgesehen von der Gasleitung, kein Sach-/ oder Personenschaden. In unmittelbarer Nähe verlaufen Gleise der Donautalbahn, weshalb die Notfallleitstelle der DB verständigt wurde. Der Zugverkehr wurde während der Arbeiten, die bis gg. 19.00 Uhr dauerten, gänzlich eingestellt. Die Feuerwehr Tuttlingen war mit 28 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen im Einsatz, vom DRK waren 4 Einsatzkräfte mit 2 Fahrzeugen vor Ort, außerdem der Notfallmanager der DB.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell