Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkrs. Konstanz) Pkw prallt gegen Baum - Beifahrerin tödlich verletzt (30.04.2023

Allensbach (ots)

Am späten Sonntagnachmittag, gg. 18.30 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Mercedes, E-Klasse, die L220 von Liggeringen in Richtung Langenrain. In einer langgezogenen Linkskurve kam der Mercedes aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine kleine Böschung hinunter und prallte frontal gegen einen Baum. Aufgrund der Aussage von Zeugen, die hinter dem Mercedes fuhren, kann eine Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen werden. Die 66-jährige Beifahrerin wurde bei dem Aufprall im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation erlag sie noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Der Fahrer zog sich Gesichtsverletzungen zu und wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Mercedes entstand Totalschaden, die Höhe kann noch nicht genau beziffert werden. Neben dem Notarzt waren ein Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber sowie 10 Kräfte der Feuerwehr Allensbach im Einsatz. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs war die Strecke bis gg. 21.15 Uhr voll gesperrt.

