Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Lkrs. KN)Balkonbrand mit hohem Sachschaden (29.04.2023)

Konstanz (ots)

Am Samstagnachmittag, gg. 16.00 Uhr, gingen mehrere Notrufe ein, dass es in einem Mehrfamilienhaus in Konstanz, Wallgutstraße, brennen würde, es sei offenes Feuer zu sehen. Beim Eintreffen der ersten Streife konnte von außen auf dem Balkon des 2. OG eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen werden, Flammen waren nicht zu erkennen. Durch die Feuerwehr wurden 10 im Gebäude befindliche Personen evakuiert. Bei der Notöffnung der Türe der betroffenen Wohnung und beim anschließenden Betreten konnte festgestellt werden, dass das Feuer nicht in das Hausinnere gelangte, sondern sich lediglich auf dem Balkon ausgebreitet hatte. Zum Brandzeitpunkt befanden sich keine Personen in der zu dem betroffenen Balkon gehörigen Wohnung. Auf dem Balkon waren mehrere Gegenstände gelagert, die bei dem Feuer zerstört wurden. Die Ursache für die Brandentstehung konnte bisher nicht ermittelt werden. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Durch den Brand entstand am Gebäude ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 20.000 - 30.000 Euro. Die Feuerwehr Konstanz war mit 44 Kräften und 9 Fahrzeugen im Einsatz.

