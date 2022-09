Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Geldbörsendiebstahl im Kassenbereich

Neuss (ots)

Am Mittwoch (31.08), zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr, erledigte eine Neusserin in einem Kaufhaus in der Neusser Innenstadt an der Niederwallstraße ihre Einkäufe. Zuletzt in der Hand hatte sie ihre Geldbörse, als sie diese an der Kasse zurück in ihre offene Tasche legte. Die 21-Jährige wollte kurze Zeit später vor der Eingangstüre ihr Rückgeld verstauen und musste feststellen, dass die Geldbörse nicht mehr in ihrer Tasche war. Da der Kassenbereich sehr voll war, bemerkte sie nicht, dass etwas aus ihrer Tasche entwendet worden war.

Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 300-0 entgegen.

