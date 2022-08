Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald) Diebstahl aus unverschlossenem Lastwagen - Polizei bittet um Hinweise

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Am Donnerstagmittag, etwa in der Zeit von 12.30 Uhr bis 12.45 Uhr, hat ein Unbekannter aus dem Führerhaus eines kurzzeitig in der Friedrich-Ebert-Straße abgestellten Lastwagens ein Mobiltelefon und eine Geldbörse entwendet. Der Lastwagen stand im genannten Zeitraum vor der Warenausgabe einer Firma an der Ecke Friedrich-Ebert-Straße und Bahnhofstraße. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem derzeit noch unbekannten Täter nimmt die Polizei in St. Georgen (07724 9495-00) entgegen.

