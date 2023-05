Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen A81/ Lkr. Tuttlingen) Schwerer Unfall auf der Autobahn wegen Aquaplaning- fünf verletzte Personen (01.05.2023)

Geisingen A81 (ots)

Am frühen Montagabend, gegen 18.45 Uhr, ist es auf der Autobahn 81 zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und der Anschlussstelle Geisingen zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem sich insgesamt vier Personen leichte und eine Mitfahrerin schwere Verletzungen zugezogen haben. Eine 51-jährige Fahrerin eines Range Rover war auf der A 81 aus Stuttgart herkommend in Richtung Singen unterwegs. Auf der nassen Straße kam die Frau mit ihrem Wagen nach rechts von der Straße ab, durchbrach die Schutzplanke und blieb in einem angrenzenden Abhang stehen. Das Metall der Leitplanke wickelte sich um den Rover und drang in den Innenraum ein. Drei Mitfahrende waren im Wagen eingeklemmt und mussten von der alarmierten Feuerwehr Tuningen, die mit drei Fahrzeugen und 17 Kameraden unter der Leitung von Kommandant Büttner vor Ort waren, befreit werden. Die vier Leichtverletzten, zwei Männer im Alter von 65 und 66, eine 17-jährige Mitfahrerin und die Autofahrerin, brachten mehrere Rettungswagen in die umliegenden Kliniken. Ein Rettungshubschrauber flog eine schwer verletzte 56 Jahre alte Frau in ein Krankenhaus. Ein Abschlepper kümmerte sich um den demolierten Range Rover, an dem laut Schätzungen der Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden ist. Während der Unfallaufnahme musste die A 81 in Fahrtrichtung Singen für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell