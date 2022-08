Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannte brechen in mehrere Keller ein

Pforzheim (ots)

Bislang unbekannte Täter haben bei drei Einbrüchen in Kellerräume in der Oststadt in der vergangenen Woche unter anderem ein hochwertiges E-Bike entwendet.

Im Zeitraum zwischen Sonntag, dem 21.08.2022 und Donnerstag entwendeten Unbekannte aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Gymnasiumstraße ein anthrazitfarbenes E-Bike der Marke Ghost im Wert von mehreren tausend Euro.

Weiterhin gelangten bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Donnerstag und Sonntag über die wohl unverschlossene Eingangstüre eines Mehrfamilienhauses in der Schillerstraße in die dortigen Kellerräumlichkeiten. Ein Keller wurde gewaltsam geöffnet und daraus ein E-Scooter in Wert von zirka 500.- Euro entwendet. Am Schloss eines weiteren Kellerraums scheiterten die Täter.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen Unbekannte in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Östlichen Karl-Friedrich-Straße ein. Vier mit Metalltüren gesicherte Kellerräume wurden aufgebrochen. Die Unbekannten entwendeten eine noch nicht bekannte Anzahl an Arbeitsgeräten.

Die Polizei sicherte Spuren. Ob ein Zusammenhang zwischen den jeweiligen Taten besteht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Rufnummer 07231 186-3211 in Verbindung zu setzen.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell