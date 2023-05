Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald) Holzpaletten und Sitzbank auf dem Gartengelände der Werksrealschule in Brand geraten - Polizei bittet um Hinweise

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am frühen Montagabend auf dem Gartengelände hinter der Werksrealschule in der Ilbenstraße gekommen. Gegen 17.15 Uhr bemerkte ein Fußgänger im Bereich der gegenüber der Gebäuderückseite der Schule befindlichen Rabenstraße ein Feuer auf dem Gartengelände hinter der Werksrealschule und verständigte die Feuerwehr. Dort waren aus bislang unbekannter Ursache mehrere Gegenstände aus Holz, darunter Holzpaletten, zwei Holzkisten sowie eine Sitzbank in Brand geraten. Die nach der Verständigung mit einem Löschfahrzeug und sechs Mann eintreffende Feuerwehr Furtwangen brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Unmittelbar neben der Brandstelle befindet sich ein gemauerter Gartengrill. Dieser war bei der Überprüfung noch warm. Es besteht die Möglichkeit, dass der Grill im Laufe des Montags von Unbekannten benutzt wurde und noch nicht abgekühlte Asche des Grills den Brand der angrenzenden Holzgegenstände verursacht hat. Durch das Feuer entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die polizeilichen Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Personen, die Hinweise zu dem Brand geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen (07724 9495-00) oder mit dem Polizeiposten Furtwangen (07723 92948-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell