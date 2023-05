Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Zigarettenautomat im Bereich Goldenbühl brachial von einer Gebäudewand gerissen und gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

VS-Villingen (ots)

Unbekannte Täter haben am Montagabend, kurz vor 21.30 Uhr, gegenüber dem Parkplatz des E-Centers in der Konstanzer Straße im Bereich Goldenbühl einen Zigarettenautomaten mit brachialer Gewalt von der Gebäudewand einer Konditorei gerissen und diesen mit einem Fahrzeug abtransportiert. Ein Anwohner hörte den Krach und verständigte die Polizei. Noch während des Notrufes flüchteten die Täter mitsamt dem Zigarettenautomaten in einem unbekannten Fahrzeug. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief negativ. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise. Personen, die am Montagabend in der Konstanzer Straße entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den flüchtigen Tätern oder deren Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Tel.: 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell