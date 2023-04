Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei NACHTRAG zum Tötungsdelikt mit Zeugenaufruf.

Ulm (ots)

Folgemeldung zu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5483856 sowie https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5482913 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5484550

Wie bereits berichtet, ermitteln Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei in einem Tötungsdelikt vom 10.04.2023, welches in Ulm-Wiblingen stattfand. Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei Ulm um Hinweise von Zeugen. Sie fragt, wer am Nachmittag des Ostermontags, nahe des Schulzentrums oder auch Spielplätzen sowie den nördlich davon gelegenen Wohngebieten unterwegs war und sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen oder Opfer machen kann.

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen ca. 1,70m großen Mann mit sehr kurzen Haaren. Am Tattag war er mit einer blauen Jogginghose und einem schwarz-grauen Kapuzenpullover bekleidet.

Das sieben Jahre alte Mädchen hatte lange schwarze Haare und war am Ostermontag mit einer dunkel gemusterten Hose sowie einem rosa farbenen Longsleeve bekleidet. Außerdem war es mit Inlinern unterwegs.

Ein am Tatort aufgefundener gelber Beutel könnte am Tattag vom Tatverdächtigen oder Opfer mitgeführt worden sein.

++++0689428

Michael Bischofberger, Staatsanwaltschaft Ulm, Tel.: 0731 189-1441

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel.: 0731 188-1111

